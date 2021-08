Salvamento Marítimo de Espanha resgata mais de 100 pessoas perto das Canárias

O Salvamento Marítimo de Espanha resgatou na noite de quarta-feira 110 imigrantes de origem subsaariana em duas lanchas pneumáticas a 90 quilómetros de Fuerteventura, Canárias, entre os quais pelo menos 12 mulheres e um bebé.

A informação foi prestada à agência Efe por fontes dos serviços de emergência.

As duas embarcações tinham sido localizadas por um avião do Serviço de Busca e Resgate do Exército do Ar, tendo sido despachados ao seu encontro dois navios.

Pela posição onde foram detetadas e pelo número de ocupantes, os serviços de emergência acreditam tratarem-se de dois pneumáticos que saíram na passada madrugada de El Aaiún, em Marrocos, respetivamente com 62 e 51 pessoas a bordo, segundo os alertas feitos por organizações não governamentais a partir de informações dadas pelas famílias.