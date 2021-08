Com a tomada do poder dos talibãs no Afeganistão, a Europa teme uma nova vaga de migração com milhares de pessoas em fuga. Uma das principais portas de entrada é a ilha de Lesbos, na Grécia, onde muitos refugiados afegãos aguardam pelas respostas aos pedidos de asilo.

Os enviados especiais da SIC acompanharam os refugiados em Lesbos numa Reportagem Especial.