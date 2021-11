Polícia francesa desmantela campo de refugiados em Dunquerque

Em França, a polícia desmantelou um campo de refugiados perto de Dunquerque, no Norte, onde estavam centenas de pessoas que tentam atravessar, ilegalmente, o Canal da Mancha e chegar ao Reino Unido.

As organizações não governamentais, que dão apoio aos migrantes, dizem que a polícia francesa recorreu a todos os meios disponíveis na região para acabar com o acampamento.

O campo albergava milhares de pessoas que ali passaram semanas, ou até mesmo meses, à procura de uma forma de fazerem a viagem, através do Canal da Mancha, e entrarem no Reino Unido. Migrantes que já tinham sido empurrados de outros campos desmantelados e para quem nem as autoridades francesas, nem as britânicas, têm soluções.

As autoridades francesas anunciaram, esta terça-feira, a detenção de 13 pessoas, suspeitas de fazerem parte de uma rede de tráfico humano que operava na região de Dunquerque.

Juntam-se às mais de 1.300 que, só este ano, em França, já foram acusadas de pertencerem a grupos que transportam migrantes ilegais.

