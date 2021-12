Novo naufrágio com migrantes na Grécia provoca pelo menos 11 mortos

O segundo naufrágio esta semana no mar Egeu provocou pelo menos 11 mortos. As operações de resgate continuam numa ilha a sul da Grécia.

As autoridades desconhecem o número de pessoas que seguiam na embarcação, mas contam que há 90 sobreviventes.

As Nações Unidas estimam que este ano mais de 2.500 pessoas tenham morrido no mar Egeu, enquanto tentavam chegar à União Europeia.

Cerca de 8.500 requerentes de asilo chegaram à Grécia em 2021, principalmente através da fronteira nordeste com a Turquia, de acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Segundo estimativas da ONU, há cerca de 96.000 refugiados e requerentes de asilo em território grego.

