O Mundo em 2021: "A visão da carne queimada enquanto as pessoas choram e gritam é indescritível"

Um homem líbio, que sofreu queimaduras graves durante um incêndio num barco de migrantes, e a filha, também ferida, esperam para sair do navio de resgate de migrantes da ONG alemã Sea-Watch 3, na costa da ilha de Lampedusa, no oeste do Mar Mediterrâneo, a 30 de julho.

Darrin Zammit Lupi, fotógrafo da Reuters, que passou várias semanas a bordo do navio de resgate, conta que houve várias operações de salvamento.

"Um dos resgates, a 30 de julho, foi a um barco que transportava 64 pessoas, ao largo da costa da Líbia. Os migrantes sofrerem queimaduras graves num incêndio. Alguém estava a fumar um cigarro perto de reservas de combustível e uma delas começou a arder de repente. Sem hesitar, Osama, um homem líbio que viajava com a esposa e os seis filhos, agarrou no jerrican e atirou-o para o mar. Osama ficou ferido com gravidade nos braços e nas pernas. O seu filho, com 12 anos, ficou em estado grave, com queimaduras em todo o corpo, e duas das suas filhas ficaram queimadas nas mãos e nos pés. O que testemunhei ficará comigo por muito tempo. A visão da carne queimada enquanto as pessoas gemem, choram e gritam em agonia é indescritível".

DARRIN ZAMMIT LUPI

Mais tarde, com o estado de saúde a piorar, havia medo que não sobrevivesse àquela noite. A Guarda Costeira decidiu retirá-lo do barco, juntamento com outras 14 pessoas e famílias. Esta fotografia foi tirada enquanto esperavam por sair do navio. Em lágrimas, o homem segurou a filha de 16 anos com força:

"Foi um momento paradoxal de partir o coração, mas de uma beleza silenciosa e requintada", contou.

Migrantes da Líbia

País rico em petróleo, a Líbia mergulhou no caos após a revolta de 2011, que levou ao afastamento e morte do ditador Muammar Khadafi.

Desde então, a Líbia emergiu como o ponto de trânsito dominante dos migrantes que fogem da guerra e da pobreza em África e no Médio Oriente, na esperança de uma vida melhor na Europa, e de atuação de grupos de tráfico de seres humanos.

Saiba mais