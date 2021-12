Pelo menos sete migrantes morreram em naufrágio no mar Egeu

Pelo menos sete migrantes morreram e 90 foram resgatados de um naufrágio próximo da ilha grega de Antikythera. Na Bielorrússia, a esperança para entrar na Europa faz manter na região cerca de 600 refugiados, que investiram tudo para fugir à guerra e à pobreza.

As operações de busca ainda não terminaram, mas, até agora, foram resgatados pelas autoridades gregas 52 homens, 11 mulheres e 27. Pelo menos 7 pesoas morreram.

Este foi o segundo naufrágio no Mar Egeu esta semana. Na madrugada de quarta-feira, um barco com cerca de 50 migrantes naufragou ao largo da ilha de Folegandros, depois de sofrer uma avaria no motor. Pelo menos 3 pessoas morreram.

De acordo com o Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) mais de 2.500 pessoas morreram este ano no mar Egeu, na tentativa de chegarem à Europa. Antiky-thera e Folegandros não costumam integrar a rota dos refugiados, mas, de acordo com as autoridades, os barcos que saíram da Turquia, teriam Itália como destino provável.

É também a esperança de ainda chegar à Europa que mantém cerca de 600 refugiados na Bielorrússia, junto à fronteira com a Polónia. Fugiram da guerra e da pobreza em países como o Iraque, Turquia, Irão e Síria e estão há meses na região. Grande parte dos que aqui se encontravam, já voltou aos países de origem, mas há quem resista ao regresso.

Passam o Natal num armazém na Bielorrússia, onde a alimentação é garantida pela Organização Internacional para as Migrações e por organizações de direitos humanos. Entre os refugiados que permanecem, largas dezenas são crianças.

A Organização Internacional para as Migrações registou dez refugiados que concordaram em voltar a casa. Devem regressar a Minsk no dia de natal e, a partir daí, apanhar um voo de regresso aos lugares que continuaram a não garantir aos cidadãos os direitos mais básicos.

SAIBA MAIS: