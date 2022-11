Mais de 18 mil imigrantes ilegais tentaram atravessar o canal da Mancha este ano

O número de migrantes que atravessaram o canal da Mancha, desde janeiro, para chegar da França ao Reino Unido, já ultrapassou as 18 mil pessoas, anunciou hoje o Governo britânico.

Até agora, são já 18.108 migrantes que fizeram a viagem para o condado de Kent, no sudeste da Inglaterra, mas espera-se que mais pessoas tentem atravessar as águas do Canal nos próximos dias devido ao bom tempo, avançou o Ministério da Defesa do Reino Unido.

O ministério lembrou que a fasquia dos 18.000 foi ultrapassada no sábado, depois de 337 pessoas terem chegado às costas inglesas em pequenas embarcações.

Segundo o Ministério da Defesa, os migrantes que atravessaram o canal no sábado fizeram-no em 10 barcos, embora o número de pessoas que entraram no país nesse dia seja muito inferior ao recorde diário registado este ano.

Há cinco dias, tentaram entrar no Reino Unido 696 pessoas num só dia, usando apenas pequenos barcos para atravessar o canal da Mancha.

Uma vez no porto inglês de Dover, as autoridades britânicas transferem os migrantes para centros especiais.

Para enfrentar esta crise, o executivo britânico lançou um programa para levar requerentes de asilo para o Ruanda, onde os seus pedidos devem ser processados, mas o plano tem sido duramente criticado por partidos da oposição e por organizações humanitárias.

Este acordo, pelo qual Londres tinha de pagar 120 milhões de libras (140 milhões de euros) adiantados a Kigali, encontra-se agora suspenso devido a processos nos tribunais britânicos e às eleições do Partido Conservador para escolher o substituto de Boris Johnson, que se demitiu a 7 de julho.

No mesmo período do ano passado, ainda em situação de pandemia, o total registado não chegava a 8 mil pessoas.