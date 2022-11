Navio da Open Arms resgatou mais de 100 migrantes ao largo da Tunísia

Mais de 100 migrantes foram resgatados no mar Mediterrâneo pelo novo navio da Open Arms, uma das mais ativas organizações não governamentais de salvamento. O barco tem uma capacidade para acolher mais de 1.000 pessoas e realizou o primeiro salvamento esta semana, ao largo da costa da Tunísia.

O navio da Open Arms tem a bordo um hospital com 26 camas e todas as condições para acolher e tratar os migrantes que arriscam a travessia do Mediterrâneo.

A embarcação foi construída na Noruega e doada por um milionário argentino. Segundo a Organização Mundial das Migrações, só este ano, mais de 1.100 pessoas já morreram no mar.