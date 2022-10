Naufrágio com embarcação na Nigéria causa pelo menos 76 mortos

Pelo menos 76 pessoas morreram na sexta-feira no estado de Anambra, na Nigéria, em consequência de um naufrágio de uma embarcação sobrelotada, revelou este domingo o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari.

Com 85 pessoas a bordo, a embarcação virou-se na sexta-feira quando navegada no rio Níger, em Ogbaru, na região de Anambra, um dos 29 estados nigerianos que foram devastados pelas fortes inundações recentes.

Inicialmente pensava-se que tinham morrido dez pessoas no naufrágio, mas o balanço foi atualizado para 76 vítimas mortais.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, 15 pessoas foram resgatadas com vida no sábado.

As inundações na Nigéria são atribuídas principalmente à libertação do excesso de água da barragem de Lagdo, no vizinho Camarões, e à queda pouco habitual de chuvas torrenciais.

Na semana passada, no centro-norte da Nigéria, o governador de Kogi, Yahaya Belo, pediu ao Presidente Muhammadu Buhari para declarar o estado de desastre nacional para ajudar a acelerar a resposta do Governo.