China, Irão, Rússia e Turquia mantêm-se ao lado de Nicolás Maduro 

Para o líderes da China, Irão, Rússia e Turquia não há dúvidas que Nicolás Maduro é o Presidente democraticamente eleito da Venezuela. Também outros países como o México, a Bolívia Nicarágua e Cuba já se posicionaram ao lado do sucessor de Hugo Chávez.

No entanto, Juan Guaidó tem vindo a somar apoios que são, sobretudo, na América Latina. Os Estados Unidos e a Organização dos Estados Americanos estão ao lado do líder da oposição venezuelana que se autoproclamou presidente interino do país.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, diz-se preocupado e pede uma investigação transparente e independente aos incidentes dos últimos dias na venezuela.