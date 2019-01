Dois jornalistas estrangeiros vão ser expulsos da Venezuela

Os dois jornalistas chilenos que viajaram para a Venezuela para fazer um trabalho sobre a hiperinflação no país vão ser expulsos nas próximas horas, anunciou o Sindicato Venezuelano de Trabalhadores da Imprensa (SNTP).

Segundo SNTP , os jornalistas Rodrigo Pérez e Gonzalo Barahona, do canal de televisão chileno TVN, foram detidos na noite de terça-feira, em Caracas, durante uma vigília que teve lugar nas proximidades do palácio presidencial de Miraflores.

"Vão sair da Venezuela, hoje, pelas 19:20 (23:20 em Lisboa) num voo da Copa Airlines, via Panamá", adiantou o sindicato.Segundo o SNTP, na terça-feira foram também detidos, no palácio presidencial de Miraflores, dois jornalistas franceses, do programa Quotidien, conduzido por Yann Barthes e transmitido pelo canal TF1.

"As autoridades diplomáticas mantêm sob reserva a identidade de ambos", explica o SNTP na sua conta da rede social Twitter.

Entretanto, as autoridades da Venezuela libertaram as jornalistas Maiker Yriarte e Ana Rodríguez, do canal digital VPI, que tinha sido detidas depois de o deputado Juan Guaidó se autoproclamar Presidente interino da Venezuela.

Lusa