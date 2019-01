Chefes da diplomacia da UE hoje reunidos com Venezuela no topo da agenda

Em causa está o aviso feito no sábado passado pela Alta Representante da UE para a Política Externa, Federica Mogherini, garantindo que Bruxelas iria tomar "novas medidas", incluindo o reconhecimento da nova liderança do país, se não fossem convocadas eleições na Venezuela nos próximos dias.

A posição de Federica Mogherini - que vai presidir a reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros em Bucareste, na qual participa o governante português Augusto Santos Silva -, surgiu depois de o opositor venezuelano, Juan Guaidó, se ter autoproclamado na semana passada Presidente interino do país.

Paralelamente, um conjunto de países da UE como Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido deram oito dias (a contar desde sábado) ao Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para convocar eleições.

Após este prazo, estes países reconhecerão Juan Guaidó como chefe de Estado interino da Venezuela.

Entretanto, esta quarta-feira, Nicolás Maduro disse ser a favor de eleições legislativas antecipadas para acabar com a crise política do país, mas recusou a hipóteses de novo escrutínio presidencial.

Por seu lado, Juan Guaidó pediu, também nesse dia, mais sanções da UE contra o regime do Presidente Nicolás Maduro.

A crise política na Venezuela agravou-se com a autoproclamação de Juan Guaidó, líder que contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos (EUA) e que prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos EUA.

Este será, assim, o principal tema da reunião informal dos chefes da diplomacia da UE, que conta com a presença do ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A este, juntam-se assuntos como o conflito sírio e as relações diplomáticas com a China.O encontro decorre no palácio do Banco Nacional da Roménia, numa altura em que a Presidência da UE é assumida por este país.

Lusa