Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na tarde desta sexta-feira em confrontos na fronteira da Venezuela com o Brasil.

A tensão com a Colômbia e o Brasil aumenta, precisamente na véspera do dia em que Juan Guaidó disse que ia fazer entrar ajuda humanitária no país.

Nicolás Maduro está neste momento reunido com o Estado Maior das Forças Armadas Bolivarianas para garantir que o contingente está pronto a atuar.