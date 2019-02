Mais de 1.600 pessoas morreram por falta de condições médicas na Venezuela

Mais de 1.600 pessoas morreram na Venezuela desde novembro, por falta de material médico e por cortes de eletricidade em unidades de saúde, segundo um inquérito a hospitais venezuelanos revelado esta quinta-feira.

Os dados foram recolhidos em 40 hospitais e unidades de saúde, registando-se 1.557 mortes por falta de materiais médicos e 79 nos períodos em que ocorreram cortes de eletricidade nas instalações.

Segundo o porta-voz da organização Médicos pela Saúde, Gustavo Villasmil, 756 pacientes morreram por causa de "traumas graves" e 801 sofriam de doenças cardiovasculares, problemas que não puderam ser tratados por escassez de recursos nos hospitais.

A Venezuela vive há pelo menos cinco anos com escassez de medicamentos e de material médico, mas a situação agravou-se recentemente.

Hoje, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a chegada de 7,5 toneladas de medicamentos e material médico provenientes da Rússia e destinados a três hospitais em Caracas e no Estado de Bolívar.

Maduro continua a rejeitar a ajuda humanitária oferecida pelos Estados Unidos da América e por outros países e que se encontra na Colômbia, no Brasil e no Curaçao à espera de autorização para entrar no país.

A crise política na Venezuela, onde vivem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes, agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder do parlamento venezuelano, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Lusa