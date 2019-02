Vice-PR brasileiro diz que Maduro "não é louco a ponto de atacar" o Brasil

O vice-Presidente brasileiro, Hamilton Mourão, disse que o país não entrará numa "situação bélica com a Venezuela", acrescentando que Nicolás Maduro não é "louco a ponto de atacar o Brasil".

"Eu acho (que a situação na Venezuela) não passará a conflito regional. Da nossa parte, jamais entraremos numa situação bélica com a Venezuela, a não ser que sejamos atacados, aí é diferente, mas eu acho que o Maduro não é tão louco a esse ponto", afirmou Mourão, em entrevista à BBC News Brasil, expressando ainda que acredita que a Colômbia ficará num "impasse" com esta situação.

Questionado acerca do significado para o Governo brasileiro do encerramento da fronteira entre a Venezuela e o Brasil, o vice-Presidente respondeu que Maduro quer impedir o povo venezuelano de procurar mantimentos.

"Na minha visão, ele fechou a fronteira exatamente para impedir que os venezuelanos viessem ao Brasil para levarem suprimentos. Ele quer manter o país fechado. Não acredito que ele imaginasse que nós entraríamos em força dentro da Venezuela para levar mantimentos, nós já reiteramos inúmeras vezes que não faríamos isso", disse.

"Nós podemos ajudar com o auxílio humanitário, colocando mantimentos do nosso lado da fronteira, para que os venezuelanos possam vir para o Brasil e levar", acrescentou.

Sobre a posição da administração norte-americana neste conflito, Mourão declarou que o Governo de Trump está a fazer as "pressões possíveis, no lado político e económico, para tentar fazer Maduro sair do país, para que a Venezuela possa voltar aos eixos".

O vice-Presidente do Brasil anunciou entretanto, através da rede social Twitter, que irá na próxima segunda-feira a Bogotá, capital colombiana, representar o Brasil no Grupo de Lima, numa reunião na qual estará presente o seu homólogo norte-americano, Mike Pence.

"Por determinação do Presidente Jair Bolsonaro estarei na segunda-feira em Bogotá, na Colômbia, para representar o Brasil na reunião do Grupo de Lima. Discutiremos os desenvolvimentos da crise na Venezuela que fechou hoje a sua fronteira com o nosso país", escreveu Mourão.

Também o ministro da Segurança Institucional do Brasil, general Augusto Heleno Ribeiro, reafirmou que o Brasil não atacará a Venezuela:

"Temos que esperar o desenvolvimento dos acontecimentos. O que já está estabelecido é que o Brasil não vai fazer uma ação agressiva", disse aos jornalistas.

O Brasil continua com os preparativos para a entrega de ajuda humanitária, a partir deste sábado, na forma de 22 toneladas de leite em pó e 500 'kits' de primeiros socorros, para a Venezuela, apesar do encerramento da fronteira entre os dois países, decretado por Maduro.

Um primeiro avião com ajuda humanitária para a Venezuela chegou hoje ao estado brasileiro de Roraima, de onde as autoridades pretendem transferir a carga no sábado.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

