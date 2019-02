Juan Guaidó encontrou-se hoje com Paulo Rangel na Colômbia

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, encontrou-se hoje com Paulo Rangel. O eurodeputado português integra uma delegação do Partido Popular Europeu que chegou há 2 dias à Colômbia. Guaidó agradeceu o apoio de Portugal e realçou a importância da comunidade portuguesa no país.