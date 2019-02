Primeiro camião com ajuda humanitária do Brasil chegou à Venezuela

O primeiro dos camiões com ajuda humanitária do Brasil para a Venezuela chegou hoje à cidade de Pacaraima, localizada junto à fronteira que está fechada desde quinta-feira, por ordem do regime de Nicolas Maduro.



Espera-se que o segundo camião de ajuda humanitária também atinja ainda durante o dia de hoje aquela linha de fronteira, apesar de ter sofrido alguns problemas técnicos no trajeto de 220 quilómetros entre a cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, e a cidade de Pacaraima.



Centenas de venezuelanos concentram-se junto à fronteira para acompanhar a chegada do primeiro veículo com ajuda humanitária do Brasil, gritando palavras de ordem contra o Presidente Maduro e exigindo que os militares venezuelanos abram caminho e deixem passar a ajuda, segundo relata a agência espanhola Efe.

Ricardo Moraes/ Rafael

Em declarações aos jornalistas junto à fronteira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, mostrou-se hoje confiante no sucesso da entrega de ajuda humanitária na Venezuela, transportada pelos dois camiões.



"Todos estão a olhar para o que está a acontecer hoje na fronteira com a Venezuela. Temos a expectativa que permitam a passagem" dos camiões, disse Ernesto Araújo, considerando que "segurança permanece normal".



Hoje é a data limite anunciada pelo autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, para a entrada no país da ajuda humanitária reunida para a Venezuela.



Uma parte da ajuda humanitária que os Estados Unidos querem fazer chegar aos venezuelanos encontra-se armazenada em Cúcuta, na fronteira da Colômbia com a Venezuela.



Juan Guaidó, opositor de Maduro e reconhecido por mais de 50 países como Presidente interino do país, prometeu introduzir essa ajuda humanitária na Venezuela neste dia, numa operação para a qual estão mobilizados milhares de cidadãos.

Lusa