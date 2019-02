Venezuela fecha fronteira com a Colômbia no dia em que a ajuda humanitária deveria entrar no país

O Governo venezuelano ordenou o encerramento parcial da fronteira com a Colômbia no dia em que a ajuda humanitária entraria no país. A fronteira com o Brasil foi encerrada ontem, num dia marcado por confrontos que fizeram dois mortos e 15 feridos.

Juan Guaidó, autoproclamado Presidente interino da Venezuela, já exigiu que as forças militares entreguem os responsáveis, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros do país garante que o Exército não está envolvido no incidente.

Guaidó desafiou o Presidente Nicolás Maduro e a ordem judicial que o proibiam de deixar a Venezuela e atravessou a fronteira com a Colômbia. O Presidente interino diz que a travessia só foi possível com a colaboração das forças armadas.

Hoje é a data limite anunciada pelo autoproclamado Presidente interino venezuelano para a entrada no país da ajuda humanitária reunida para a Venezuela.

A ajuda, alimentos e medicamentos, deveria entrar a partir de três postos fronteiriços com a cidade colombiana de Cúcuta, segundo anunciou quinta-feira a deputada venezuelana exilada Gaby Arellano.

A capital do departamento do Norte de Santander e a cidade venezuelana de San Cristobal, no Estado de Tachira, partilham a travessia fronteiriça das Pontes internacionais de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander e Tienditas.

Uma parte da ajuda humanitária que os Estados Unidos querem fazer chegar aos venezuelanos encontra-se armazenada em Cúcuta, na fronteira da Colômbia com a Venezuela.

Juan Guaidó, opositor de Maduro e reconhecido por mais de 50 países como Presidente interino do país, prometeu introduzir essa ajuda humanitária na Venezuela neste dia, numa operação para a qual estão mobilizados milhares de cidadãos.

Mas se a ajuda humanitária parece garantida, a incógnita é saber como a fazer entrar na Venezuela, depois de o governo de Nicolas Maduro ter fechado as fronteiras à entrada de medicamentos e alimentos oriundos dos EUA.

Maduro afirmou mesmo que a ajuda oriunda dos EUA eram um engodo para abrir caminho a uma intervenção militar norte-americana, numa leitura política que teve a concordância diplomática do governo russo.

Na quarta-feira, as autoridades russas confirmaram o envio de um carregamento de medicamentos e de equipamento médico, de que 7,5 toneladas de medicamentos e material médico já chegaram à Venezuela, segundo anunciou quinta-feira à noite Nicolás Maduro.

Na quarta-feira, Guaidó deu indicações às Forças Armadas para deixarem entrar hoje as doações internacionais, dizendo que tinham três dias para “seguir as ordens do Presidente encarregado da República”.

Guaidó afirmou que a ajuda entrará “por ar, por mar e por terra”, sem especificar os pontos exatos da entrada dos alimentos e medicamentos.

Com Lusa