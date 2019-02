Permanência ou queda do regime de Nicolás Maduro nas mãos dos militares

O regime de Nicolás Maduro reprimiu, com violência, as tentativas de entrada de ajuda humanitária na Venezuela e cortou relações diplomáticas com a Colômbia.

Os confrontos deste fim-de semana fizerem, pelo menos, 285 feridos na fronteira colombiana e 4 mortos na região de Bolívar, fronteiriça com o Brasil.