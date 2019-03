Samuel Moncada, embaixador da Venezuela na ONU, considera que as decisões do Conselho de Segurança são uma vitória do povo venezuelano. O diplomata não poupou críticas aos Estados Unidos da América e a outros países.

Para Samuel Moncada, alguns países mostram preocupação com a situação de crise que se vive na Venezuela mas, ao mesmo tempo, roubam as suas reservas e bancos.