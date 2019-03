O governo venezuelano tenta, desta forma, contornar alguns dos efeitos das sanções económicas que estão a estrangular o que resta da economia do país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo.

Já o autoproclamado presidente interino da Venezuela anunciou esta sexta-feira que, nos últimos dias, 600 militares abandonaram o exército. A declaração de Juan Guaidó foi feita depois da visita ao Brasil, onde se encontrou com Jair Bolsonaro.