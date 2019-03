Ministro critica aproveitamento político de dificuldades vividas na Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, criticou esta sexta-feira o que considerou um aproveitamento das dificuldades vividas na Venezuela para fins políticos, numa alusão a declarações do eurodeputado Paulo Rangel sobre a situação naquele país.

Rangel, cabeça-de-lista do PSD às europeias, desafiou na quinta-feira o governo a esclarecer se há portugueses entre os "3,5 milhões de refugiados" que deixaram a Venezuela, acusando o executivo de usar uma "diplomacia de pantufas" nesta matéria.

Augusto Santos Silva salientou que faz uma distinção muito clara entre o seu trabalho e as "manifestações daqueles que querem tornar as dificuldades das pessoas em oportunidades eleitorais", destacando que este não é o seu caminho.

"Faço uma distinção muito clara entre o que é utilizar as dificuldades para tentar obter ganhos eleitorais - que não é a minha praia - e as minhas responsabilidades enquanto chefe da diplomacia portuguesa", reforçou Santos Silva após uma sessão comemorativa do 90.º aniversário do Instituto Camões.

Referindo ter ouvido o presidente da República "dizer que havia portugueses entre os refugiados no Peru", Rangel questionou: "O Governo português nunca nos falou nisso. Será que eles existem, estão identificados, está a ser canalizada ajuda?".

O eurodeputado - que esteve recentemente na fronteira da Colômbia com a Venezuela - pediu ao Governo que, se estes refugiados existirem, "os vá buscar ao Peru, ao Brasil e à Colômbia e lhes dê condições de dignidade em Portugal".

