Número de luso-descendentes venezuelanos na Madeira está a abrandar

Por causa da crise e do risco de guerra civil, milhões de pessoas têm fugido da Venezuela.

Mas, em janeiro, o êxodo abrandou, por exemplo, entre os emigrantes e luso-descendentes que têm regressado à Madeira.

São poucas as novas inscrições no serviço de saúde e nas escolas da Madeira e as associações que acolhem os recém-chegados garantem que há pessoas a voltar à Venezuela.

O Governo Regional da Madeira mantém o número de regressados nas sete mil pessoas.

A comunidade luso-venezuelana na Madeira segue cada novo desenvolvimento na crise política e social com expetativa.