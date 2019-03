Maduro e Guaidó convocam protestos para as ruas das principais cidades

Nicolas Maduro e Juan Guaidó convocaram protestos para as ruas das principais cidades e temem-se confrontos entre os que apoiam o ainda presidente e os que estão do lado do autoproclamado presidente. Entretanto, já foi restabelecido o fornecimento de eletricidade, apesar de haver ainda muitas regiões afetadas pelo apagão que deixou milhões de venezuelanos sem luz.