Aumenta o número de manifestantes nas ruas de Caracas

A operação para depor o Presidente Nicolás Maduro, lançada ao início da manhã pelo autoproclamado Presidente interino Juan Guaidó, continua.

Apesar da ação dos militares, tem crescido o número de manifestantes nas ruas da capital venezuelana, depois do apelo de Guaidó. Ele próprio encabeçou a marcha que se dirige para "oeste de Caracas", não sendo ainda certo se o Palácio de Miraflores- o palácio presidencial - é o destino final.

Há alguns focos de confronto nas ruas da cidade, com militares apoiantes de Maduro a impedirem as manifestações de civis.

O desfile, que saiu da base militar La Carlota, foi durante a tarde barrado por disparos, gás lacrimogéneo e canhões de água. Segundo fontes médico-sanitárias, pelo menos 69 pessoas ficaram feridas.

Um dos momentos que marcou o dia foi o atropelamento de vários manifestantes, levado a cabo por um veículo militar:

Já esta noite, o opositor venezuelano Leopoldo López - que estava detido e recebeu hoje um "indulto presidencial" - e a família refugiaram-se na Embaixada do Chile em Caracas.

A revelação foi feita pelo chefe da diplomacia chilena, Roberto Ampuero:

Também o Brasil concedeu entretanto asilo a 25 militares venezuelanos.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas apela a que os portugueses com dificuldades em comunicar com as famílias entrem em contacto com a embaixada e o movimento associativo português na Venezuela.

José Luís Carneiro diz que tem sido mantido o contacto com a comunidade portuguesa durante todo o dia e que, até agora, não há portugueses envolvidos em atos de violência.

No panorama internacional, multiplicam-se as reações. A maioria é de apoio a Juan Guaidó, mas também de apelo à não violência.

A Venezuela atravessa uma crise sem precedentes. Faltam comida e medicamentos e o salário mínimo dá para muito pouco.

É este o retrato de um país que a SIC visitou há dois meses e que recuperamos na reportagem abaixo: