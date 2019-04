Rússia acusa oposição venezuelana de provocar confrontos

1 / 35 Ueslei Marcelino 2 / 35 Carlos Garcia Rawlins 3 / 35 Ueslei Marcelino 4 / 35 Miguel Gutiérrez 5 / 35 Carlos Garcia Rawlins 6 / 35 Miguel Gutierrez 7 / 35 Miguel Gutierrez 8 / 35 Miguel Gutiérrez 9 / 35 Miguel Gutierrez 10 / 35 Ueslei Marcelino 11 / 35 Carlos Garcia Rawlins 12 / 35 Rayner Peña 13 / 35 Rayner Peña 14 / 35 Carlos Garcia Rawlins 15 / 35 Miguel Gutierrez 16 / 35 Rayner Peña 17 / 35 Ueslei Marcelino 18 / 35 Miguel Gutierrez 19 / 35 Carlos Garcia Rawlins 20 / 35 Carlos Garcia Rawlins 21 / 35 Ueslei Marcelino 22 / 35 Miguel Gutiérrez 23 / 35 Carlos Garcia Rawlins 24 / 35 Carlos Garcia Rawlins 25 / 35 Miguel Gutierrez 26 / 35 Miguel Gutierrez 27 / 35 Miguel Gutierrez 28 / 35 Rayner Peña 29 / 35 Rayner Peña 30 / 35 Miguel Gutierrez 31 / 35 Miguel Gutierrez 32 / 35 Carlos Garcia Rawlins 33 / 35 Carlos Garcia Rawlins 34 / 35 Carlos Garcia Rawlins 35 / 35 Ueslei Marcelino

A Rússia acusou esta terça-feira a oposição venezuelana liderada por Juan Guaidó e apoiada pelos Estados Unidos de provocar o confronto na Venezuela e apelou para a realização de conversações para evitar um banho de sangue.

"A oposição radical da Venezuela recorreu mais uma vez ao confronto pela força", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo em comunicado, acusando os opositores ao Presidente Nicolás Maduro de "instigarem" o conflito e apelando para negociações que impeçam o derramamento de sangue.

"É importante evitar distúrbios e derramamento de sangue", defendeu o MNE russo, sublinhando que os problemas da Venezuela "devem ser resolvidos através de um processo negocial responsável sem condições prévias".

Na nota, o ministério insta ainda a oposição venezuelana a evitar "ingerências destrutivas do exterior".

A Rússia é uma importante aliada do regime do Presidente Nicolás Maduro e um dos maiores fornecedores de armamento do Governo venezuelano.

O líder da oposição e autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, apelou esta terça-feira para um pronunciamento militar contra Maduro, e as autoridades norte-americanas emitiram declarações de apoio.

Multidões de apoiantes de Guaidó, incluindo militares, encheram as ruas de Caracas, mas as altas patentes das Forças Armadas dizem manter-se leais a Maduro.



