Os Estados Unidos vão avançar com novas sanções económicas sobre Cuba caso o regime de Havana mantenha o apoio militar ao Governo de Nicolás Maduro.



No Twitter, Donald Trump garante que vai ordenar um embargo total sobre a ilha se as tropas cubanas não pararem de imediato as operações na Venezuela.

O regime de Havana está entre os mais antigos aliados de Nicolás Maduro. De acordo com os EUA, cerca de 20 mil soldados e agentes cubanos estão deslocados na Venezuela para apoiar o Governo de Maduro.