Detido vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela

O vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Edgar Zambrano, foi esta quarta-feira detido pelos serviços secretos venezuelanos.

Através do Twitter, Zambrano revelou que estava cercado por elementos do SEBIN - Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional -, dentro do carro, junto à sede do partido Ação Democrática, em Caracas:

A detenção também foi anunciada por Juan Guaidó no Twitter:

Edgar Zambrano, que é acusado de participar na tentativa de golpe de Estado de 30 de abril, tinha perdido a imunidade, que foi levantada pela Assembleia Constituinte, composta unicamente por simpatizantes do regime de Nicolás Maduro.

O Supremo Tribunal, que a oposição também acusa de estar ligado ao regime, ordenou que 10 deputados fossem acusados de "traição à pátria" e "conspiração", entre outros. A todos foi levantada a imunidade parlamentar.