Lusodescendente preso na Venezuela precisa de operação urgente

O politólogo lusodescendente Vasco da Costa, preso em Caracas, precisa de uma operação cirúrgica urgente ou pode perder um olho, por falta de atenção médica na cadeia onde se encontra, denunciou esta sexta-feira a irmã.

"O meu irmão está doente. Tem um tumor no olho esquerdo. Está em perigo de perder o olho esquerdo ou de morrer", disse à agência Lusa Ana Maria da Costa, que apelou à intervenção do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e do Governo português.