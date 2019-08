Maduro compara comportamento de Trump ao de Hitler

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de estar a fazer aos venezuelanos o mesmo que o ditador alemão Adolf Hitler fez ao povo judeu.

"Eles estão a fazer, mais ou menos, o que os nazis fizeram aos povos da Europa nos anos 1940, o que os nazis fizeram ao povo judeu", afirmou na sexta-feira Nicolás Maduro."Donald Trump faz à Venezuela o que (Adolfo) Hitler fez o povo judeu persegui-lo (...) bloqueá-lo ", disse.

Maduro reiterou que os Estados Unidos estão a atacar as importações, exportações e contas bancárias da Venezuela, e afirmou que tem um plano para enfrentar o bloqueio do Governo de Trump, mas não especificou.

Em 5 de agosto, os Estados Unidos anunciaram o congelamento de todos os ativos do Governo venezuelano, uma decisão anunciada pela Casa Branca e que traduz uma escalada das tensões com Nicolás Maduro.

A crise política, económica e social venezuelana agravou em finais de janeiro último, depois de o presidente do parlamento (onde a oposição detém a maioria), Juan Guaidó, jurar assumir as funções de presidente interino do país.

Mais de quatro milhões de venezuelanos abandonaram o país, desde 2015, para fugirem à crise.

Lusa