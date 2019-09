Tribunal da UE rejeita recurso de Caracas de sanções à Venezuela

O Tribunal Geral da União Europeia (TGUE) rejeitou esta sexta-feira um recurso interposto por Caracas contra as sanções à Venezuela adotadas em 2017 pela União Europeia (UE).

Num acórdão hoje divulgado, o TGUE declara que o recurso é inadmissível "na sua totalidade", dando assim aval ao embargo adotado em 2017 à venda de armas e equipamento suscetível de ser usado para reprimir a oposição venezuelana.

No ano passado, as sanções foram estendidas a 18 membros do regime de Caracas, incluindo a vice-presidente Delcy Rodriguez, que viram os seus bens congelados e ficaram proibidos de viajar para a UE.

Lusa