Família do tio de Juan Guaidó nega acusações

A família e os advogados do tio de Juan Guaidó negaram já as acusações feitas pelo Governo de Nicolás Maduro. Ao final da tarde de quinta-feira, acusaram as autoridades de manter Juan Marquez ilegalmente detido.

Em causa estará o alegado transporte de explosivos num Boeing 767 da Euro Atlantic que foi fretado pela TAP.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português já veio afirmar que as acusações feitas por Caracas contra Portugal e a transportadora aérea TAP não têm qualquer sentido.