Está instalada a crise no CDS. Nomes de peso continuam a anunciar a saída do partido na sequência do adiamento do congresso.

Depois de Adolfo Mesquita Nunes, agora foi a vez de António Pires de Lima, antigo ministro da Economia.

Com o empurrar do Congresso, a luta pela liderança do CDS fica adiada para depois das eleições legislativas.