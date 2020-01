Filmagens inéditas de David Bowie exibidas pela primeira vez

Um filme experimental de 30 minutos com imagens de David Bowie foi recentemente recuperado dos arquivos da Universidade De Montfort em Leicester, Reino Unido, 21 anos depois.

As imagens do filme foram usadas para criar um holograma que foi incluido no álbum Hours de 1999.

Foi filmado nos finais de década de 90 em Londres pelo amigo e colaborador Martin Richardson que deu uma entrevista à BBC a explicar o contexto. O professor é um dos mais conceituados criadores de hologramas do Reino Unido.

"Ele começou a fazer uma série dos seus incríveis movimentos icónicos pelos quais ele era famoso e todos os seus fãs reconhecem", disse Richardson, que já tinha publicado um excerto das filmagens há 9 anos.