Um cantinho para esconder as camisas

Miguel Franco de Andrade deu a conhecer um dos seus "cantinhos" no edifício da SIC, onde durante 10 anos escondeu as suas camisas.

"Por entre os pingos da chuva", o jornalista de Cultura acabou por encontrar o seu "cantinho" ao lado do estúdio do Primeiro Jornal e do Jornal da Noite, num espaço de "carpintaria e mecânica" onde são guardados os adereços que figuram nos vários jornais da SIC e SIC Notícias.