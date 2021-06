Mentes vencedoras: a Psicologia no Desporto

Ao longo dos anos, a Psicologia tem afirmado a sua importância nas mais variadas áreas de intervenção, com inegáveis benefícios para a sociedade. A atuação do psicólogo em contexto desportivo é um desses exemplos.

No mundo do desporto, sobretudo de alto rendimento, tem se falado muito sobre as características mentais dos atletas e a sua importância na determinação do sucesso desportivo.

Como se constrói uma mente vencedora?

O melhor mesmo é ouvir na primeira pessoa que caminho é necessário percorrer até alcançar o sucesso. Rui Patrício e Fábio Silva, dois portugueses a jogar no Wolverhampton, explicam como construíram, e continuam a construir, uma carreira recheada de bons resultados.

Rui Pedro dos Santos Patrício, 33 anos, é o guarda-redes titular da seleção nacional de futebol e joga em Inglaterra desde 2018. À conversa com o Desafios da Mente, começa por dizer que o que define uma mente vencedora "é o querer muito estar no top" e fazer tudo para o conseguir, mesmo sabendo que isso implica sacrifícios, que começam muito cedo na vida de um atleta.

Confessa que sempre teve o sonho de chegar à mais alta competição. Por isso, dava o máximo em todos os treinos e jogos. Hoje, não hesita em dizer que o segredo do sucesso é o trabalho.

Fábio Daniel Soares Silva estreou-se na I liga pelo FC Porto em agosto de 2019. Com apenas 17, tornou-se o futebolista mais jovem da história do clube a jogar no campeonato nacional de futebol.

Fábio Silva é muito jovem, tem 18 anos, mas não tem dúvidas que uma mente vencedora é aquela que quer ser a melhor versão de si mesma e superar-se todos os dias. Considera ainda que deve ser focada e humilde e, acima de tudo, deve ter paixão por tudo o que faz.

A resistência mental

A propósito das características psicológicas que contribuem para o sucesso desportivo, destaca-se o conceito de resistência mental.

Um grupo de atletas com experiência internacional foi questionado sobre o significado de resistência mental e avançou com a seguinte definição: “resistência mental é ter a vantagem psicológica natural ou desenvolvida que permite, geralmente, lidar melhor do que seus oponentes com muitos desafios (competição, treinos exigentes, estilo de vida) que o desporto exige e impõe ao atleta. Especificamente, permite um comportamento mais consistente e melhor do que os adversários, no que diz respeito a permanecer determinado, focado, confiante e no controlo em situações de pressão”.

A resistência mental pode ser exibida em comportamentos muito diferentes, inclusive em função do desporto em que se manifesta.

Por exemplo, no golfe, existe a resistência mental da "tacada final", destacada pela força mental que é exigida ao jogador para manter o autocontrolo durante um momento crítico.

Isso contrasta com a resistência mental exigida a desportistas como Lewis Hamilton ou Miguel Oliveira, aos quais é pedido para serem mentalmente fortes o suficiente para assumir os riscos calculados como necessários para vencer num desporto de alta velocidade e alto risco.

Por sua vez, é bastante diferente a resistência mental necessária a um atleta olímpico em que se exige o pico do seu sucesso num determinado momento, comparativamente a atletas que têm de competir todas as semanas, ao longo de várias épocas.

Falar de resistência mental no desporto é integrar um conjunto de atributos, tais como a autoconfiança, a motivação, saber lidar com a pressão e ansiedade, o foco, a dor e o sofrimento, a flexibilidade emocional, a resiliência.

Por isso, importa destacar quatro importantes fatores que a investigação identificou como necessários a um atleta de sucesso.

A influência ambiental e a experiência de vida

O primeiro fator foi a influência ambiental, ou seja, a combinação das características do meio ambiente e as lições aprendidas com a experiência de vida enquanto pessoa e enquanto atleta em desenvolvimento.

Os jogadores nem sempre tiveram sucesso ao longo de seus anos de formação. Ao refletir, vários jogadores demonstraram valorizar o caminho difícil para o sucesso e reconheceram que houve resultados positivos, apesar das experiências ditas negativas.

Também neste âmbito, a influência parental é crucial, pois vários atletas reconhecem que um ou ambos os pais foram uma influência importante.

Fábio Silva confessa que o pai e também o irmão contribuíram para a paixão que tem pelo futebol.

A personalidade

O segundo fator que merece referência é a personalidade, entrando aqui em jogo:

a independência, como a capacidade de assumir responsabilidades;

a autocrítica, que influencia de forma importante a capacidade dos jogadores para manter padrões elevados de desempenho;

a competição com o próprio e com os outros, em que os jogadores ambicionam ser os melhores do jogo e também em relação ao seu próprio potencial;

por fim, a confiança e a resiliência, como forma de garantir que os níveis de autoconfiança não sejam facilmente afetados.

A atitude do atleta

O terceiro fator para a formação de uma mente vencedora envolve as atitudes do atleta, em concreto, explorar oportunidades de aprendizagem, acreditar na qualidade dos treinos de preparação, autodefinir metas desafiantes, não desistir e ir até ao limite.

Tudo isto envolve a disponibilidade para correr riscos a fim de dar o próximo passo em direção aos seus objetivos.

O pensamento de vitória

O último e quarto fator diz respeito aos padrões de pensamento que um atleta deve ter.

Uma componente considerável do trabalho da psicologia do desporto concentra-se no desenvolvimento de um pensamento de "vitória", auxiliando o atleta a permanecer totalmente focado, a não ser afetado negativamente por terceiros e a aceitar a ansiedade da competição.

Superar as dúvidas sobre si mesmo e manter o controlo sobre o pensamento são aspetos fundamentais para saber exatamente onde residem os pontos fortes e as limitações, de modo a tomar decisões com base nessa avaliação.

Vencer no desporto não é apenas trabalho físico. Tem, e muito, de componente mental. Rui Patrício explica a importância de conseguir o equilíbrio entre o físico e o psicológico.

O que é a Psicologia do Desporto?

A Psicologia do Desporto diz respeito às interações entre a psicologia e a performance desportiva, em particular os aspetos psicológicos que contribuem para um rendimento de excelência e para o bem-estar dos atletas, treinadores e restantes agentes desportivos.

Abrange ainda os aspetos sociais e de desenvolvimento da participação desportiva, bem como questões relacionadas com o ambiente e organizações desportivas.

Canva

Canva

Desta forma, a atuação pode suceder num registo individual, grupal e/ou organizacional e o objetivo passa por melhorar o rendimento, promover o desenvolvimento pessoal e social, garantir o bem-estar e fomentar competências psicológicas relevantes para o sucesso.

Tal objetivo é alcançado com o recurso a conhecimentos da Psicologia que se encontram suportados em investigação científica sólida, dando assim garantias da prestação de um serviço de elevada qualidade e, sobretudo, de eficácia comprovada.

Assim, o custo-benefício e os resultados positivos da ação dos psicólogos no desporto são uma realidade.

As intervenções na Psicologia do Desporto, ao serem projetadas para auxiliar os atletas e outros participantes (por exemplo, pais, administradores, treinadores) numa ampla gama de configurações, níveis de competição e idades, podem ir de participantes recreativos a atletas e artistas profissionais de alto nível de mestria e exigência.

Rui Patrício consegue identificar facilmente o antes e o depois da Psicologia na sua vida. O guarda-redes começou a trabalhar a performance desportiva e diz que "foi muito importante para o bem-estar interior e desportivo".

Qual o papel do psicólogo do Desporto?

Uma das funções e atividades em que os Psicólogos do Desporto podem aplicar os seus conhecimentos é a avaliação psicológica com recurso a técnicas para medir, de forma adequada e válida, características e comportamentos, ao nível da análise do perfil do atleta.

A intervenção neste contexto pode passar pelo treino de competências associadas com o sucesso em contexto desportivo, tais como competências emocionais, motivação, concentração, autoconfiança, comunicação e relação interpessoal, responsabilidade, autonomia, liderança, trabalho em equipa, comportamento ético, entre outras.

Pode incluir também a monitorização, enquanto acompanhamento regular dos diferentes agentes no seu contexto, com a finalidade de otimizar o desempenho individual e/ou coletivo. Situações de fragilidade emocional, devido a lesões recorrentes, afastamento familiar, gestão de conflitos, transição e fim de carreira, ou outras, beneficiam de uma intervenção em crise.

Canva

Canva

O coaching psicológico ao promover o potencial de alguém e maximizando o desempenho é também uma aplicação relevante da ciência psicológica com vista à melhoria do rendimento e bem-estar dos indivíduos, grupos e organizações.

A formação é outro fator crucial para o desenvolvimento, inovação e capacitação dos diferentes intervenientes. A título de exemplo, destaca-se a formação estruturada para treinadores, atletas, pais, árbitros, entre outros, em áreas como capacidade de comunicação, trabalho em equipa, desenvolvimento de talentos, identificação precoce e prevenção de dificuldades psicológicas, motivação atlética, entre outras.

A consultoria e assessoria, tendo em conta os conhecimentos teóricos e práticos sobre o funcionamento do comportamento humano e a capacidade de os integrar numa análise estratégica, é uma mais-valia para as organizações do ponto de vista operacional e no apoio à tomada de decisões. A elaboração de pareceres, a supervisão e coordenação de atividades, a elaboração de projetos vários são igualmente contributos valiosos.

A investigação é também fundamental ao permitir a evolução do conhecimento, a otimização de novas práticas e o desenvolvimento de formas inovadoras de intervenção sustentadas em conhecimento científico.

► Nos próximos dias, vamos continuar a publicar conteúdos sobre o tema mentes vencedoras.

VEJA TAMBÉM:

► A PÁGINA DESAFIOS DA MENTE