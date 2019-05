UE dá mais 5 M€ à RDCongo para lutar contra epidemia de Ébola

A União Europeia (UE) aprovou hoje uma nova verba de cinco milhões de euros à República Democrática do Congo para o combate à maior epidemia de Ébola registada, com mais de mil vítimas contabilizadas.

Com o financiamento hoje anunciado, as verbas da UE destacadas desde 2018 para combater a epidemia do vírus do Ébola chegam aos 17 milhões de euros.

O novo financiamento de cinco milhões de euros será canalizado através da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras entidades no terreno que assegurem o acesso das pessoas aos cuidados e medidas de prevenção de contágio, bem como a proteção social e alimentar dos sobreviventes e suas famílias.

A epidemia está para já confinada às provícias do Kivu do Norte e de Ituri, ambas no leste do país, e flageladas por conflitos, nomeadamente ataques aos centros de tratamento do Ébola e às equipas de intervenção.



Lusa