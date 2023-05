As restrições da Netflix já chegaram aos EUA

Já lá vão os dias da partilha amorosa das contas da plataforma de streaming Netflix.

Os primeiros alvos, em fevereiro deste ano, foram Portugal, Espanha, Canadá e Nova Zelândia. Agora, a restrição chega ao berço desta plataforma: os Estados Unidos da América.

Nas redes sociais, circula ainda a informação de que as novas restrições vão também chegar ao Brasil.

Para já, e de acordo com a CNBC, os clientes americanos estão apenas a ser avisados do fim da partilha de contas, por utilizadores que não vivam na mesma casa.

Isto porque a plataforma está a usar os endereços de IP e números de identificação de dispositivos e atividades de contas, para detetar o local de consumo do cliente.

A justificação da Netflix é uma diminuição das receitas, consequência desta partilha de contas, que resulta numa menor capacidade de investimento em novos conteúdos.

Por isso, as opções disponíveis nos EUA são uma utilização individual do serviço ou o pagamento de uma taxa adicional de 7,99 dólares, cerca de €7,40, para ser possível ter acesso ao perfil da conta anterior, mas agora de forma individual.

O cenário da Netflix já não era famoso, por causa das novas plataformas concorrentes de streaming, como a HBO max, Disney ou Amazon. Mas as restrições, já implementadas noutros países, fizeram com que muitos subscritores desistissem das suas contas.

Segundo o jornal ‘The Times’, que teve acesso a um estudo do grupo de mercado ‘Kantar’, em Espanha, os cancelamentos de subscrições da Netflix triplicaram nos primeiros três meses deste ano, quando comparado com o ano passado. São mais de um milhão de usuários.

Mas afinal como estão as regras por terras portuguesas?

Um pacote individual na Netflix tem o preço mensal de €7,99. Nos dois pacotes superiores já é possível partilhar contas, mas o preço também sobre. O pacote Standard custa €11,99 por mês e o Premium €15,99, mas é preciso um pagamento extra por cada pessoa adicionada à conta, que em Portugal é de €3,99. E estamos a falar de um máximo de duas pessoas adicionadas.

Se continua em negação e não voltou à Netflix, ainda é possível que não tenha perdido o seu perfil. Basta transferi-lo para uma nova conta individual e não se irá perder entre episódios e temporadas.

Se for viajar e quiser levar a Netflix consigo, tem três opções: efetuando login no seu dispositivo móvel, através da rede Wi-fi da localização principal, uma vez por mês; redefinir a localização ou requisitar um código de acesso válido por 7 dias, sendo que é renovável as vezes que quiser. Pelo menos por enquanto...