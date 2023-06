Os Planos Poupança Reforma explicados em 3 minutos

Os Planos Poupança Reforma são uma segurança financeira para usar quando deixar de trabalhar.

Quanto mais cedo começar a poupar, mais vantagens terá e não fica totalmente dependente dos descontos que faz durante a idade ativa.

Vamos às opções:

Pode utilizar os PPR sob a forma de seguro ou de fundos, sejam de investimento ou de pensões.

Comecemos pelos seguros PPR. São os menos arriscados por terem capital garantido, mas por consequência, o seu rendimento também é menor. A gestão é feita por seguradoras.

Mesmo que na sua grande maioria, sejam estas as características, certifique-se junto do banco, porque há sempre exceções.

No caso dos fundos PPR, no geral não têm capital garantido. A gestão é feita por sociedades gestoras de fundos de investimento, que aplicam uma parte da carteira em ações. Seguem a evolução do mercado de capitais e, tal como é habitual, quanto maior for a componente em ações, maior é o risco, mas também maior será o retorno.

Seja qual for a sua escolha, pode sempre fazer a transferência total do dinheiro entre as várias opções disponíveis.

A Deco Proteste aconselha que quando ainda estiver distante da idade de reforma utilize os PPR sob a forma de fundos com percentagem de ações para retirar valor da bolsa.

Quando faltarem cerca de 10 anos para a reforma, altere o seu Plano para a forma de seguro, assim não corre riscos e mantém o seu capital, ganhando um rendimento mínimo.

Também tem direito a um conjunto de benefícios fiscais.

Logo à entrada, os PPR dão-lhe a hipótese de , ou seja, uma diminuição ao valor de IRS em 20% do valor aplicado.

Mas há limites.

400 euros para pessoas até aos 34 anos

350 euros entre os 35 e os 50 anos

300 euros acima dos 50 anos

Quando for resgatar o seu PPR, a taxa de imposto é reduzida, sendo que depende se está dentro ou fora dos limites da lei na data de resgate, mas já vamos às dadas.

Quanto às taxas, quanto mais tempo tiver o PPR, menos terá de pagar.

Até ao quinto ano de vigência do contrato, a taxa é de 21,5%;

Entre o quinto e o oitavo ano, a taxa é de 17,2%;

Após o oitavo ano, a taxa é de 8,6%.

Agora sim, as datas para o resgate do dinheiro podem ser vistas como uma das principais desvantagens dos PPR.

O valor só deve ser retirado para efeitos de reforma por velhice ou após os 60 anos. Se assim não for, vai ter de devolver os benefícios fiscais que ganhou acrescidos de 10% por cada ano que passou.

Ainda assim existem algumas exceções, em que pode resgatar o dinheiro sem sair prejudicado: em caso de doença grave, desemprego de longa duração (do próprio ou de alguém do agregado familiar) ou necessidade de pagamento das prestações vencidas de crédito à habitação.

Desde outubro do ano passado até ao final deste ano, há regras específicas de resgate, dada a escalada da inflação. Em alguns planos, pode resgatar parcialmente o dinheiro, com um limite mensal de €480 este ano.

Existem centenas de PPR no mercado, sobretudo sob a forma de seguro. O ideal é fazer uma pesquisa aprofundada para escolher o produto mais rentável e com menos comissões.