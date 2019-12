Espanha e Marrocos desmantelam célula do Daesh

As autoridades marroquinas anunciaram hoje que desmantelaram em conjunto com as forças espanholas uma célula extremista islâmica ligada ao Daesh, formada por quatro elementos.



De acordo com um comunicado do Gabinete Central de Investigação Judicial, órgão antiterrorista marroquino, o líder da célula foi preso nos arredores de Madrid e os outros três no noroeste de Marrocos, em Nador.



Em concreto, estes três elementos foram presos nas localidades de Farjana e Beni Nsar, sendo que um deles é irmão de um radical islâmico que combate na Síria e no Iraque.



Quatro detenções em simultâneo em Espanha e Marrocos



Os elementos do grupo têm entre 24 e 39 anos de idade e estavam envolvidos em atos de propaganda e "crimes de sangue" em nome do grupo extremista Estado Islâmico "em represália pela morte do alegado chefe da organização terrorista".



Segundo as investigações preliminares os quatro elementos do grupo realizavam reuniões em que analisavam a situação na Síria e no Iraque no sentido "de planificar atos terroristas em vários países".



Durante a operação foram confiscados equipamentos eletrónicos, telemóveis e manuscritos extremistas.



"Esta operação enquadra-se na cooperação entre os serviços de segurança marroquinos e espanhóis", refere o mesmo comunicado.



As últimas operações conjuntas realizadas pelos dois países decorreram em maio de 2018, altura em que foi desmantelada uma célula constituída por cinco pessoas e uma outra em 2017 em que foi neutralizado um grupo radical islâmico composto por seis elementos.



Oficialmente e de forma isolada, Marrocos desmantelou 13 células islâmicas entre janeiro e outubro de 2019.

Lusa