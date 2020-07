Ataque aéreo dos EUA mata 7 alegados membros do Daesh na Somália

Pelo menos sete alegados membros do Daesh foram mortos num ataque aéreo conduzido pelos Estados Unidos com o apoio do Governo da Somália, anunciou esta quarta-feira o comando militar das Forças Armadas dos EUA em África (Africom).

"Neste momento, estima-se que este ataque aéreo matou sete teoristas do Daesh-Somália", afirmou o Africom num comunicado, em que o comando militar acrescentou que não foram registados ferimentos ou mortes entre civis devido a este ataque aéreo.

Segundo o documento, o ataque aéreo ocorreu na terça-feira, perto de Timirse, no nordeste da Somália, a cerca de 140 quilómetros a sudeste da cidade portuária de Bosaso, e foi uma resposta a uma ofensiva de jihadistas contra os militares.

"O Daesh-Somália e -- também outro grupo jihadista somali -- o Al-Shebab têm narrativas e visões que não têm futuro. A nossa parceria para expor e degradar a capacidade destes terroristas é essencial para a segurança e estabilidade na Somália", disse o diretor de assuntos públicos do Africom, coronel Chris Karns.

Os Estados Unidos, que contam com cerca de 500 militares no país, realizam com frequência ataques aéreos com veículos não tripulados (drones) contra localizações do Al-Shebab, sendo apoiados pelo Exército Somali e pelas forças da Missão Multinacional de Paz da União Africana na Somália (Amisom).

A Somália é afetada por um estado de caos e conflito desde 1991, quando o regime de Mohamed Siad Barre foi derrubado, deixando o país sem um Governo capaz e às mãos de milícias islâmicas extremistas e outros grupos armados.

A maior apreensão de sempre da "droga dos jihadistas"

A polícia italiana fez, no passado dia 1 de julho, "a maior apreensão de anfetaminas do mundo", com a descoberta de 14 toneladas desta droga na forma de 84 milhões de comprimidos produzidos na Síria pelo Daesh.

A apreensão, feita no porto de Salerno (sul de Nápoles) tem o valor de mil milhões de euros no mercado, disse a polícia italiana, em comunicado.

1 / 9 CIRO FUSCO 2 / 9 CIRO FUSCO 3 / 9 CIRO FUSCO 4 / 9 CIRO FUSCO 5 / 9 GUARDIA DI FINANZA HANDOUT 6 / 9 GUARDIA DI FINANZA HANDOUT 7 / 9 GUARDIA DI FINANZA HANDOUT 8 / 9 GUARDIA DI FINANZA HANDOUT 9 / 9 GUARDIA DI FINANZA HANDOUT

DROGA ESCONDIDA EM TRÊS RECIPIENTES SUSPEITOS

Segundo a investigação, coordenada pelo Ministério Público de Nápoles, a droga estava escondida em três recipientes suspeitos, contendo cilindros de papel para uso industrial e rodas de metal.

Cada cilindro de papel, com cerca de dois metros de altura e 1,40 de diâmetro (provavelmente fabricado na Alemanha), escondia cerca de 350 kg de comprimidos impossíveis de serem detetados por um scanner.

As enormes rodas de metal também estavam cheias de comprimidos.