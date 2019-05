PSD e CDS acusam António Costa de ter nacionalizado as eleições europeias e de querer fazer do ato eleitoral um plebiscito ao Governo.

No primeiro debate televisivo antes da campanha para o Parlamento Europeu, realizado na SIC, os cabeça de lista dos seis partidos com representação no Parlamento Europeu discutiram os principais temas da atualidade internacional, mas foi a governação socialista que aqueceu o debate com os partidos da oposição.