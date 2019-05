"Não me sinto o rosto da Extrema-direita nem isso me preocupa"

A SIC e a SIC Notícias promovem um debate que junta sete cabeças de lista de partidos candidatos às eleições europeias: Rui Tavares, do Livre; Ricardo Arroja, da Iniciativa Liberal; Paulo Almeida Sande, do Aliança; Paulo Morais, do Nós Cidadãos!; Francisco Guerreiro, do PAN; André Ventura, do Basta!; e Luís Júdice do PCTP/MRPP.