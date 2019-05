"Temos que fazer com que as pessoas reconheçam que a única solução é sair do euro e da União Europeia"

No debate desta terça-feira, os cabeças-de-lista às europeias apresentaram propostas para combater a abstenção, que foi superior a 66% nas eleições de 2014.

Luís Júdice, do PCTP/MRPP, voltou a insistir na saída de Portugal da União Europeia. "Temos que fazer com que as pessoas reconheçam que a única solução é sair do euro e da UE", disse.