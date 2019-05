O segundo debate sobre as eleições europeias

O quadro político alterou-se na maior parte dos países e a extrema-direita pode conseguir um terço dos lugares, num Parlamento Europeu em desagregação.

A SIC e a SIC Notícias promoveram, por isso, um debate, esta terça-feira, que juntou sete cabeças de lista de partidos candidatos às eleições europeias: Rui Tavares, do Livre; Ricardo Arroja, da Iniciativa Liberal; Paulo Almeida Sande, do Aliança; Paulo Morais, do Nós Cidadãos!; Francisco Guerreiro, do PAN; André Ventura, do Basta!; e Luís Júdice do PCTP/MRPP.