Rangel desvaloriza ranking que o aponta como um dos eurodeputados menos produtivos

Paulo Rangel acusa António Costa de só apostar em políticas que dão votos. Na véspera do arranque da campanha oficial para as europeias, no distrito do Porto, Rangel desvalorizou o ranking que o dá como um dos eurodeputados menos produtivos em termos de trabalho legislativo e desmistificou os salários dos eurodeputados, que podem chegar aos 20 mil euros por mês.