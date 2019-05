O que ficou do 1.º dia de campanha

PS a norte

O PS arrancou a campanha para as eleições europeias em duas IPSS de Bragança e Guarda, com o cabeça-de-lista, Pedro Marques a apontar baterias aos adversários da direita, em especial Paulo Rangel do PSD

"Paulo Rangel tem sido um especialista em maledicência e tem talvez um problema com a verdade. Ando literalmente há três meses na rua a falar com pessoas em todo o país.", Pedro Marques 13-05-2019

PSD em Espinho

"Ao contrário do PS e dos seus candidatos às europeias nós não fugimos à rua e não fugimos ao contacto com as populações." Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD, a 12-05-2019



O PSD arrancou esta campanha em Espinho, terra natal de Luís Montenegro o antigo deputado que desafiou a liderança do PSD com Rui Rio, surgiu ao lado de Paulo Rangel para garantir que o partido estará unido nestas eleições europeias, como também nas próximas legislativas.

CDS-PP em Ponte do Lima

O CDS-PP começou esta campanha em Ponte do Lima, a única autarquia onde o partido mantém a liderança e onde Paulo Portas surgiu, não em presença mas em lembrança:

"Melinho das feiras? Não, não me importo (que me chamem) , pelo contrário. Mas o original (Paulo Portas) é o melhor." Nuno Melo, 13-05-2019

Nuno Melo coemçou por definir como objetivo do partido eleger dois eurodeputados.

PCP na Grande Lisboa

O cabeça de lista do PCP começou o dia, a semana e a campanha com uma visita à Autoeuropa, o maior empregador da região de Setúbal, com ataque ao líder do PSD Rui Rio.

À noite, o líder dos comunistas Jerónimo de Sousa juntou-se a João Ferreira num jantar com 400 mulheres, em maioria na lista de candidatos da CDU ao Parlamento Europeu.

BE em arruada em Lisboa

O Bloco de Esquerda apresentou-se em Lisboa com uma arruada e críticas à falta de propostas aos ataques pessoas que só contribui para aumento da abstenção

"Acho que nós devíamos estar a discutir política. Por muito que não seja tão engraçadinho discutir política como fazer essas trocas de mensagens e essas acusações pessoais, não é através de ataques pessoais que nós vamos conseguir esclarecer seja o que for prestar contas em relação seja a que for." Marisa Matias, cabeça de lista do BE, 13-05-2019

"Nós Cidadãos!" no Porto

O estreante partido "Nós Cidadãos!" arrancou a campanha no Mercado Temporário do Bolhão, no Porto com o líder e antigo candidato presidencial Paulo Morais, a apontar baterias à corrupção na transferência de fundos europeus.

O que aí vem

O 2.º dia de campanha traz os “pesos pesados” e os líderes de alguns dos principais partidos à estrada: António Costa junta-se à caravana do PS num jantar em Faro; a coordenadora do BE Catarina Martins arrancará logo pela manhã numa viagem de comboio entre Vila Nova de Baronia e Beja, com a candidata bloquista Marisa Matias; e Assunção Cristas juntar-se-á à comitiva do CDS-PP em Oliveira do Hospital.

Para terminar, aqui ficam os melhores momentos deste 1.º dia de campanha em fotos: