As frases do quinto dia da campanha para as europeias

"No meu partido, no PS, não normalizamos a extrema direita. Não fazemos coligações nem acordos políticos com a extrema direita. Isso foi feito pela direita europeia mais do que uma vez."

Pedro Marques, cabeça de lista do PS

16-05-2019

"O que mais choca neste caso é que uma fundação com fins artísticos e educativos possa ter beneficiado de créditos superiores a 350 milhões de euros para comprar ações num banco."

Nuno Melo, cabeça de lista do CDS-PP

16-05-2019

"Acho que há coisas mais importantes do que saber se as comendas são ou não retiradas. Temos dito que este caso é a ponta de um icebergue e há quem esteja interessado em apontar só para a ponta do icebergue esquecendo tudo o que está por debaixo."

João Ferreira, cabeça de lista da CDU

16-05-2019



"Em relação a essa posição de retirar as medalhas, eu cá por mim dava-lhe as medalhas, mas procurava que devolvesse aquilo que é devido ao Estado português, essa é que seria a grande medida."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

16-05-2019

"Mário Centeno [ministro das Finanças] , que é o verdadeiro ministro da Saúde de alguma maneira, tem impedido que a Europa faça aqui o seu trabalho."

Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD

16-05-2019

"Não me lembro de nenhuma vez que o Pedro Marques tenha desistido. Mesmo quando as coisas pareciam impossíveis, ele continuava a lutar, continuava a tentar."

José Vieira da Silva, ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

16-05-2019

"Tenho orgulho de fazer parte de um país que foi de longe o que mais reduziu a pobreza dos idosos desde que há estatísticas, baixando para mais de metade a pobreza dos idosos em Portugal. E foi sempre com medidas de governos do PS, com a nossa marca, que conseguimos melhorar as condições de vida dos idosos mais pobres."

Pedro Marques

16-05-2019

"Estamos em pleno século XXI num bairro [Vila Dias, em Lisboa] que pertence ao século XVI em termos de condições, em termos de higiene, em termos de salubridade, e isto é a Europa, a Europa que nos querem meter pelos olhos dentro, a Europa da convergência, do progresso social."

Luís Júdice, cabeça de lista do PCTP-MRPP

16-05-2019

"Os problemas de saúde não se resolvem com ideologia e hinos marxistas, resolvem-se com recursos. Os recursos que faltam todos os dias. Precisamos de menos hinos, menos música, mais dinheiro, mais médicos, mais pessoal hospitalar."

Nuno Melo

16-05-2019

"O voto na CDU é um voto que fará lá, em Bruxelas, o que dizemos aqui, hoje e agora. É um voto que nunca vacilará quando estiverem em causa as grandes causas que nos mobilizam para defender trabalhadores, povo e país."

João Ferreira

16-05-2019

"Quando no Parlamento Europeu se discutiu a regulação do sistema financeiro, o PS, o PSD e o CDS estiveram juntos para garantir que tudo ficava na mesma, que nada, mas nada, ia mudar."

Marisa Matias, cabeça de lista do BE

16-05-2019



"Quando alguém disser que o feminismo já não é preciso ou que os direitos já estão todos conquistados, que olhe para esta campanha, que olhe para estas eleições europeias: 17 cabeças de lista e só há uma mulher."

Catarina Martins, coordenadora do BE

16-05-2019

"Já ficou claro que não vale a pena vir aqui com trunfos, `jokers´ ou manilhas trazidas da Holanda para as eleições europeias porque nós já sabemos que a história dessas pessoas é achar que os portugueses gastam tudo em copos e mulheres, a história dessas pessoas, portanto, é dizer: 'cortem nos fundos aos portugueses que eles só servem para pagar copos e mulheres'."

Paulo Rangel

16-05-2019

"As fundações e associações criadas como o nome de Berardo multiplicaram-se neste país como cogumelos. A diferença é que são cogumelos tóxicos. Falei noutra fundação que tem o nome de Berardo, foi outra fundação. Foi confusão."

Nuno Melo

16-05-2019

"Esta é a primeira oportunidade, numa eleição nacional, de mostrar que o país não está bem quando está virado às esquerdas e é preciso recentrar o nosso espetro partidário."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP

17-05-2019

"Esta foi uma medida que contou desde a primeira hora com a iniciativa e intervenção decisivas da CDU para a assegurar. Neste, como noutros domínios, a necessidade que se coloca ao país é a de avançar, não é de andar para trás, o que não quer dizer que não haja quem queira andar para trás. Também nestas eleições se decide se queremos outras e melhores condições para avançar, para responder aos problemas a que ainda não respondemos, ou se queremos andar para trás."

João Ferreira, sobre os manuais escolares gratuitos

17-05-2019

"Eu sempre estive à vontade, aí há um 'misunderstanding', uma ligeira confusão, sempre estive à vontade. Mas 'Paulinho das feiras', isso já é muito à vontade, demasiado à vontade. Mas à vontade sempre estive."

Paulo Rangel

17-05-2019