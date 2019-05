Sondagem dá vitória ao PS nas eleições europeias

Se as eleições europeias fossem hoje o PS era o partido que elegia mais eurodeputados, com 36% das intenções de voto.

Este é o resultado da sondagem SIC/Expresso em parceria com o ISCTE e o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

A seguir à lista de Pedro Marques aparece Paulo Rangel, candidato do PSD, com 28%.

Bloco de Esquerda, que tem Marisa Matias como cabeça de lista, está no terceiro lugar com 9% dos votos. Segue-se a CDU com João Ferreira a conseguir 8% das intenções de voto a par de Nuno Melo do CDS.

Francisco Guerreiro do PAN consegue 2%.

5% dos inquiridos votariam noutros partidos e 4% votariam em branco e nulo.

O estudo foi coordenado pelo Instituto de Ciencias Sociais, da Universidade de Lisboa e pelo ISCTE. Foram entrevistados homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos e capacidade eleitoral ativa, residentes em Portugal Continental, selecionados através do método de quotas.

A informação foi recolhida através de entrevista na residência dos inquiridos e simulação de voto em urna. O trabalho de campo foi realizado pela GfK Metris entre 7 e 12 de maio de 2019. Foram feitas 803 entrevistas válidas.

A margem de erro é de cerca de 3,5% com um nível de confiança de 95%