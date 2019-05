Grande Oriente Lusitano apela à votação dos portugueses a 26 de maio

O Grande Oriente Lusitano (GOL), a mais antiga obediência maçónica portuguesa, apelou este domingo à "participação dos portugueses nas próximas eleições para o Parlamento Europeu [a 26 de maio] e ao voto nas candidaturas defensoras dos valores democráticos".

Numa comunicação enviada à agência Lusa, assinada pelo Grão-Mestre do GOL, Fernando Lima, sublinha que "os últimos atos eleitorais têm sido marcados por um elevado nível de abstenção, tanto em Portugal como na generalidade dos países europeus, o que tem sido revelador de um preocupante alheamento dos cidadãos e dos povos relativamente à construção europeia".

O GOL acrescenta que a União Europeia (UE) é o "melhor projeto coletivo para a construção da paz, um projeto assente, entre outros, nos pilares da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da democracia, da justiça e da segurança, enquanto alicerces essenciais para a construção de uma melhor cidadania europeia".

"A paz e o aprofundamento deste projeto democrático que coletivamente os povos e os Estados europeus têm vindo a construir não é, todavia, um dado adquirido. Um pouco por todo o Mundo e consequentemente também na Europa emergem e intensificam-se desafios que exigem uma cada vez maior e mais eficaz participação cidadã: o crescimento dos extremismos e dos populismos, o terrorismo, as migrações, as alterações climáticas, a globalização económica. Por isso, estas eleições para o Parlamento Europeu são cruciais para a construção do nosso futuro coletivo", acentua Fernando Lima.

Lusa